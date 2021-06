Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Hamm-Mitte (ots)

Bei einem Unfall am Donnerstag, 17. Juni 2021, auf der Hafenstraße wurden ein 26-jähriger Autofahrer und seine 26-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der 26-Jährige befuhr gegen 16.15 mit seinem Opel die Hafenstraße in westliche Richtung. In Höhe des Allee-Centers kam es bei einem Fahrstreifenwechsel zu einem Zusammenstoß mit dem BMW eines 33-jährigen Pkw-Führers. Die beiden Leichtverletzten wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, welches sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten. Der verunfallte Opel musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1600 Euro. (as)

