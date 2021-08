Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfall zwischen Lkw und Pkw

Bild-Infos

Download

Attendorn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen (12. August) gegen 9.45 Uhr auf der Kölner Straße in Attendorn ist ein 64-Jähriger verletzt worden. Zunächst befuhren er sowie ein 34-jähriger Lkw-Fahrer die zweispurige Landstraße in Richtung Olpe. Kurz vor der Kreuzung in Höhe der Justizvollzugsanstalt wollte der Lkw-Fahrer die Spur wechseln und fuhr daher nach rechts. Hierbei übersah er nach derzeitigem Kenntnisstand den auf der rechten Seite fahrenden Pkw. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Lkw den Pkw einige Meter vor sich herschob. Der 64-Jährige wurde verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden im insgesamt fünfstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell