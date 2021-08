Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorradfahrer fährt Böschung hinab

Wenden (ots)

Am Mittwoch (11. August) hat sich gegen 11 Uhr ein Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße in Gerlingen ereignet, bei dem ein 75-jähriger Kradfahrer leicht verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr dieser zunächst die Koblenzer Straße aus Richtung Olpe. Er bog dann in die Bahnhofstraße ab, um mit seinem Krad am rechten Straßenrand anzuhalten. Nach eigenen Angaben betätigte er versehentlich den Gasgriff. Dadurch kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Werbeschild. Er blieb schließlich in der Uferböschung eines Bachs stehen. Der Fahrer alarmierte eigenständig die Polizei. Ein Rettungswagenteam brachte ihn in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden am Motorrad im vierstelligen sowie am Werbeschild im dreistelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell