Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 15-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Attendorn (ots)

Ein Verkehrsunfall hat sich am Mittwoch (11. August) gegen 22.25 Uhr auf der L697 ("Windhauser Straße") in Attendorn ereignet. Dabei wurde ein 15-jähriger Rollerfahrer verletzt. Zunächst befuhr eine 18-Jährige mit ihrem Pkw die Straße und beabsichtigte nach links, in die "Hansastraße" abzubiegen. Sie hielt zunächst vor der Einmündung, da die dort befindliche Ampel auf "rot" stand. Als sie bei "grün" losfahren wollte, übersah sie einen entgegenkommenden Rollerfahrer. Daraufhin kollidierten die Fahrzeuge. Durch den Sturz erlitt der 15-jährige Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen im vierstelligen Eurobereich. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamt:innen zudem fest, dass der Roller "frisiert" war. Aufgrund dessen schrieben sie sowohl gegen den 15-Jährigen als auch gegen den Halter eine entsprechende Anzeige, unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Letztere wäre für das Führen des Rollers durch die technische Veränderung erforderlich gewesen.

