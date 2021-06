Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fensterscheibe an Wohnhaus beschädigt

Bad Hönningen (ots)

In der Nacht zum Donnerstag wurde die Scheibe des Wohnzimmerfensters eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße durch einen Steinwurf beschädigt. Der 51-jährige Bewohner hörte gegen 02:35 Uhr ein verdächtiges Geräusch, bei der sofortigen Nachschau stellte er fest, dass unbekannte Täter einen Stein in das Wohnzimmerfenster geworfen hatten. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell