Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.10.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A81/ Mundelsheim: Mercedes-Fahrer beschädigt Skoda mit Tritten und Schlägen

Mit bloßen Händen - und Füßen - verursachte der Fahrer eines schwarzen Mercedes am Dienstagmorgen Schäden in Höhe von rund 4.000 Euro an einem Skoda. Der Fahrer des Skodas war kurz nach 5 Uhr auf der Autobahn 81 von Stuttgart in Richtung Würzburg unterwegs, als er einen auf der mittleren Spur fahrenden Mercedes AMG überholen wollte. Dazu wechselte der 29 Jahre alte Fahrer des Skodas auf die linke Spur und beschleunigte sein Fahrzeug. Der Mercedes-Fahrer wollte dies wohl nicht auf sich sitzen lassen und beschleunigte ebenfalls. Der Skoda-Fahrer brach nach zwei gescheiterten Anläufen den Überholversuch ab und ließ sich zurückfallen. Daraufhin ordnete sich der Fahrer des Mercedes vor dem Skoda ein und bremste diesen mehrfach aus. Als der Mercedes mit Dresdner Kennzeichen (DD) schließlich an der Raststätte Wunnenstein abfuhr, folgte der 29-Jährige ihm, um den Fahrer zu Rede zu stellen. Noch bevor der Skoda-Fahrer sein Auto verlassen konnte, stieg der unbekannte Fahrer des Mercedes aus, rannte wortlos auf den Wagen seines Kontrahenten zu und versuchte die Türen zu öffnen. Da der Mann nicht ins Fahrzeuginnere gelangte, wirkte er stattdessen mit Tritten und Schlägen auf das Auto ein. Anschließend stieg er in seinen Mercedes und fuhr davon. Dabei gefährdete der Mercedes-Lenker einen bislang unbekannten LKW-Fahrer, der abrupt abbremsen musste um einen Zusammenstoß mit dem AMG zu verhindern. Dieser und Verkehrsteilnehmer, die ebenfalls von dem schwarzen Mercedes gefährdet wurden, werden, ebenso wie Personen, die Zeugen der Sachbeschädigung auf dem Rastplatz Wunnenstein wurden, gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 5130 bei der Verkehrspolizei Weinsberg zu melden.

A81/ Weinsberg: 20.000 Euro Schaden bei Unfall

Auf der Autobahn 81 bei Weinsberg stießen am Dienstagmittag ein PKW und ein LKW zusammen. Der 19 Jahre alte Fahrer des Sattelzugs fuhr auf der A6 von Mannheim in Richtung des Weinsberger Kreuzes, wo er sich auf die A81 in Richtung Stuttgart einordnete. An der Zusammenführung der beiden Autobahnen wechselte der LKW-Fahrer auf den rechten Fahrstreifen, übersah dabei aber wohl, dass dort bereits der Mercedes eines 32-Jährigen fuhr. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro entstand. Alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

Heilbronn: Erst gegen Mauer, dann auf und davon

Der Fahrer oder die Fahrerin eines unbekannten LKW hat am Dienstagmorgen eine Mauer in der Heilbronner Annalindenstraße beschädigt. In der Zeit zwischen 6.30 Uhr und 9 Uhr blieb der unbekannte Fahrzeugführer vermutlich bei einem Abbiegemanöver von oder in die anliegende Deutschritterstraße an der Mauer hängen und beschädigte ein Beet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn Böckingen unter der Telefonnummer 07131 204060 entgegen.

Heilbronn: Cityroller-Fahrerin bei Sturz verletzt

Die Fahrerin eines Cityrollers erlitt am Dienstagmorgen in Heilbronn schwere Verletzungen. Die 70-Jährige befuhr mit ihrem Scooter die Weinberge und führte hierbei ihren Hund spazieren. Als ihnen eine andere Hundehalterin entgegen kam rannte der Hund der Seniorin auf das andere Tier zu. Dieses erschrak dadurch wohl so, dass es davonlief und die Frau auf ihrem Cityroller umrannte. Diese wurde bei dem Sturz verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Weinsberg: Zusammenstoß mit hohem Sachschaden

Schäden in Höhe von fast 30.000 Euro entstanden bei einem Unfall am Dienstagmorgen in Weinsberg. Eine 18-Jährige fuhr in ihrem VW gegen 7.30 von Weinsberg in Richtung Wimmental, als ihr Navigationssystem ihr anzeigte, dass sie nach links abbiegen müsse. Daraufhin setzte die Frau den Blinker und bremste ihr Fahrzeug ab. Die 45-jährige Fahrerin eines Audis erkannte das vor ihr zum Stillstand gekommene Auto wohl nicht rechtzeitig und fuhr mit ihrem Wagen auf den stehenden VW auf. Am Audi entstanden Schäden in Höhe von rund 20.000 Euro, die Schäden am VW belaufen sich auf rund 7.000 Euro. Die beiden Autofahrerinnen blieben unverletzt.

Heilbronn: Igel in Tüte erstickt - Zeugen gesucht

Ein kleiner Igel verendete am Wochenende im Ziegeleipark in Heilbronn-Böckingen, weil Unbekannte das Tier in eine Tüte steckten und ersticken ließen. Zwischen Freitagvormittag und Montagvormittag hielten sich der oder die unbekannten Täter an der Pappelrotunde im Park auf. Dabei knickten die Personen vier der sieben jungen Pappeln ab und verursachten dadurch einen Sachschaden in Höhe von knapp 2.000 Euro. Außerdem fingen die Unbekannten einen Igel ein, steckten diesen in eine leere Chipstüte und verschlossen diese im Anschluss wieder. Das Tier starb. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen unter der Telefonnummer 07131 204060 entgegen.

Stadt- und Landkreis Heilbronn: Vorsicht vor gefälschten Bank-Emails

Mehrere Bürger im Stadt- und Landkreis Heilbronn bekamen in den vergangenen Tagen digitale Post von Betrügern. Bei den Personen gingen Phishing-Emails ein, die aussahen, als wären sie von der Hausbank der Betroffenen stammen. Darin wurden die Empfänger aufgefordert persönliche Daten auf einer Website einzugeben. Daraufhin versuchten die Betrüger Geld von den Konten ihrer Opfer zu überweisen. Die Polizei weißt daher erneut darauf hin: Geldinstitute versenden keine E-Mails in denen Kunden zur Eingabe persönlicher Daten im Internet aufgefordert werden - auch nicht, um der Sicherheit willen.

- Vergewissern Sie sich, mit wem Sie es zu tun haben. Überprüfen Sie die Adressleiste in Ihrem Browser. Bei geringsten Abweichungen sollten Sie stutzig werden.

- Klicken Sie niemals auf den angegeben Link in der übersandten E-Mail. Versuchen Sie stattdessen, die in der E-Mail angegebenen Seiten über die Startseite Ihrer Bank zu erreichen (ohne diese in die Adresszeile einzutippen).

- Kreditinstitute fordern grundsätzlich keine vertraulichen Daten per E-Mail, per Telefon oder per Post von Ihnen an. Wenn Sie sich unsicher sind, halten Sie in jedem Fall Rücksprache mit Ihrer Bank.

- Übermitteln Sie keine persönlichen oder vertraulichen Daten (bspw. Passwörter oder Transaktionsnummern) per E-Mail.

- Folgen Sie Aufforderungen in E-Mails, Programme herunterzuladen, nur dann, wenn Sie die entsprechende Datei auch auf der Internet-Seite des Unternehmens finden (Starten Sie keinen Download über den direkten Link). Öffnen Sie insbesondere keine angehängten Dateien.

- Geben Sie persönliche Daten nur bei gewohntem Ablauf innerhalb der Online-Banking-Anwendung Ihres Kreditinstituts an. Sollte Ihnen etwas merkwürdig vorkommen, beenden Sie die Verbindung und kontaktieren Sie Ihre Bank.

- Kontrollieren Sie regelmäßig Ihren Kontostand sowie Ihre Kontobewegungen. So können Sie schnell reagieren, falls ungewollte Aktionen stattgefunden haben.

Weitere Informationen finden sie unter folgendem Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/phishing/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell