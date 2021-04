Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Unfallflucht im Engelgarten

Melle (ots)

Am Mittwochmorgen ist es in der Straße "Engelgarten" zu einer Unfallflucht gekommen. Ein unbekannter Fahrer stieß zwischen 6.50 Uhr und 8.05 Uhr mit einem blauen Skoda Octavia zusammen, der auf dem Parkplatz eines Ärztehauses abgestellt wurde. Der Unfallflüchtige entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei Melle sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Unfallflüchtigen oder seinem Fahrzeug machen können. Tel 05422/920600

