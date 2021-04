Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bramsche (ots)

Auf dem Parkplatz eines Discounters am Wiesenweg beschädigte ein Unbekannter am Donnerstag einen grauen VW Passat und flüchtete, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Der oder die Flüchtige stieß zwischen 14.20 und 14.50 Uhr gegen das abgestellte Auto und verursachte am Heck einen Schaden in Höhe von ca. 700 Euro. Wer Hinweise zu der Unfallflucht geben kann, meldet sich bitte bei der Bramscher Polizei, Telefon 05461/915300.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell