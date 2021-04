Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall am Blumenhaller Weg

Osnabrück (ots)

Ein 63-Jähriger befuhr gegen 23.20 Uhr mit einem Kleinkraftrad die Hiärm-Gruppe-Straße in Richtung Rückertstraße. Als er den Blumenhaller Weg überqueren wollte, missachtete der die Vorfahrt eines 22-Jährigen, der mit seinem Auto in Richtung Martinistraße unterwegs war. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen und der 63-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu. Eine Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden. Der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen. Rettungswagen brachten die beiden Männer in umliegende Krankenhäuser. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Unfallstelle wurde vorübergehend gesperrt und von der Polizei mit einem spezialisierten Messverfahren erfasst.

