Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210330 - 0376 Frankfurt-Gallus: Brand in Restaurant

Frankfurt (ots)

(dr) Am gestrigen Montagnachmittag, den 29. März 2021, kam es in einem Restaurant im Gallus zu einem Brand, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen brach gegen 15:30 Uhr ein Brand in der Küche eines in der Mainzer Landstraße gelegenen Restaurants aus. Mitarbeiter stellten zunächst in den Räumlichkeiten eine starke Rauchentwicklung fest und alarmierten die Feuerwehr. Nach Eintreffen lokalisierten die Einsatzkräfte der Feuerwehr einen Brand in der Küche und konnte diesen schließlich löschen. Zwei Personen erlitten leichte Verletzungen, die vor Ort von den Rettungskräften versorgt wurden. Der bei dem Brand entstandene Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Das Brandkommissariat der Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

