Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210330 - 0375 Frankfurt - Rödelheim: Reifen und Felgen gestohlen

Frankfurt (ots)

(hol) In der Nacht zum Montag drangen Unbekannte auf das Gelände eines Autohauses vor. Dort montierten sie bei fünf Autos die Räder ab und stahlen sie. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Zwischen Sonntag, 28. März 2021, 13:00 Uhr und Montag, 29. März 2021, 07:00 Uhr, verschafften sich die Täter auf bislang unbekannte Weise Zutritt zum Gelände eines Autohauses in der Guerickestraße. Dort stahlen sie insgesamt 20 Reifen/Felgen-Kombinationen von insgesamt fünf Fahrzeugen. Bei der eiligen Demontage beschädigten die Diebe zudem die Bremsen einiger Autos. Anschließend entkamen sie in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen dauern an.

