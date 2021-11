Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Versuchter Einbruch

Am Sonntag, 31. Oktober 2021, um 1.00 Uhr, gelangte eine bislang unbekannte Person auf ein Grundstück eines Einfamilienhauses in der Dr.-Richard-Straße und versuchte das Kellerfenster gewaltsam zu öffnen. Dabei wurde die Person durch den Hauseigentümer gestört, da dieser das Gartenlicht einschaltete. Die Person flüchtete in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

Cloppenburg - Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Am Sonntag, 31. Oktober 2021, um 4.55 Uhr wurde die Polizei zu einem Hausfriedensbruch bei einer Diskothek in der Bahnhofsstraße gerufen. Eine alkoholisierte und aggressive Person wollte demnach die Örtlichkeit nicht verlassen. Vor Ort sperrte sich der betroffene 37-jährige Mann erheblich bei der Durchsetzung des Platzverweises, beleidigte einen eingesetzten Polizeibeamten und verweigerte vehement die Personalienfeststellung. Im weiteren Verlauf gelang es der Polizei den Mann unter Kontrolle zu bringen und in Gewahrsam zu nehmen. Dabei verletzte sich der 37-jährige Mann leicht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,06 Promille.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Sonntag, 31. Oktober 2021, 17.20 Uhr, fuhr ein 35-jähriger Cloppenburger mit seinem Auto auf der Königseestraße in Richtung Bodenseestraße. Ein 73-jähriger Cloppenburger fuhr mit seinem Auto auf dieser in Richtung Vahrener Straße. Im Kreuzungsbereich Bodenseestraße/ Königseestraße kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem sich der 73-jährige Mann leicht verletzte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell