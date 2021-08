Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 3. August 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Kissenbrück: Anhänger kippt während der Fahrt um

Montag, 02.08.2021, gegen 16:55 Uhr

Am Montagnachmittag ereignet sich in Kissenbrück, Hauptstraße, ein Verkehrsunfall, bei dem ein Anhänger eines landwirtschaftlichen Zuges umgekippt war. Nach ersten Ermittlungen geriet der 18-jährige Fahrer mit seinem landwirtschaftlichen Zug nach einem Bremsmanöver auf der Hauptstraße, Fahrtrichtung Ohrum, ins Schleudern. Hierbei kippte ein Anhänger auf die Seite, wobei das geladene Korn sich auf der Fahrbahn, dem Gehweg und in angrenzenden Gärten verteilte. Auch die Fahrbahndecke wurde in Mitleidenschaft gezogen. Zur entstandenen Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

