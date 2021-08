Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Montag, 2. August 2021:

Salzgitter (ots)

Salzgitter Thiede: Verkehrsunfall

Sonntag, 01.08.2021, gegen 14:00 Uhr

Am Sonntag, 01.08.2021, gegen 14.00 Uhr, ereignet sich auf der Frankfurter Straße (B 248) in Salzgitter Thiede ein Verkehrsunfall, bei dem Sachschaden in Höhe von rund 12000 Euro entstanden war. Nach ersten Ermittlungen fuhr eine 53-jährige Fahrerin eines Transporters aufgrund eines entgegenkommenden Treckers offensichtlich zu weit rechts und streifte dabei einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand parkenden PKW. Beim anschließenden Rangieren kollidierte sie dann noch mit einem weiteren geparkten PKW. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell