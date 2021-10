Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - schwerer Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person Am Sonntagabend, 31.10.2021, um 17:43 Uhr ereignete sich auf der Nikolausdorfer Straße in Garrel ein schwerer Verkehrsunfall mit einer tödlich, zwei schwer und vier leicht verletzten Personen. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 47-jähriger Friesoyther mit seinem PKW die Nikolausdorfer Straße von Nikolausdorf kommend in Fahrtrichtung Garrel und stieß dort aus bislang ungeklärter Ursache im Begegnungsverkehr mit dem Kleinbus eines 34-jährigen Friesoythers zusammen. Infolge des Zusammenstoßes erlag der PKW Fahrer noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der Kleinbus-Fahrer, sowie dessen Beifahrer wurden schwer, vier weitere Insassen wurden leicht verletzt in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Die Nikolausdorfer Straße war für mehrere Stunden voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell