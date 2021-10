Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 30/31.10.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta -Körperverletzungen durch bislang unbekannte Täter auf einer Party-

Am 31.10.2021 gegen 02:15 Uhr (Sommerzeit) kommt es zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 21-jährigen aus Diepholz auf einer Party in der Lohner Straße in Vechta. Dieser erhält durch einen bislang unbekannten, männlichen Täter einen Faustschlag ins Gesicht sowie einen Tritt gegen das Schienbein. Hierbei erleidet das Opfer leichte Verletzungen. Der Täter flüchtet unerkannt. Zudem kommt es gegen 03:20 Uhr erneut zu einer Körperverletzung auf derselben Party. Ein 21-jähriger Lohner erhält auf der Tanzfläche unvermittelt eine "Kopfnuss" durch einen bislang unbekannten, männlichen Täter. Hierdurch erleidet das Opfer eine Nasenbeinfraktur. In beiden Fällen bittet die Polizei Vechta (Tel. 04441 / 9430) um Zeugenhinweise.

Dinklage -Schwerer Verkehrsunfall-

Am 31.10.2021; 01:23 Uhr, kommt es in 49413 Dinklage, Am Trenkampsbach, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 22-jährige Fußgängerin aus Dinklage schwer verletzt wurde. Ein 31-jähriger PKW-Fahrer aus Dinklage befuhr die Straße Am Trenkampsbach und beabsichtigte nach rechts in die Schweger Straße abzubiegen. Dabei übersah der 31-jährige eine Gruppe Jugendlicher, die fußläufig auf der Schweger Straße unterwegs waren. Es kommt zur Kollision mit der 22-jährigen Fußgängerin, welche schwer verletzt dem Krankenhaus Quakenbrück zugeführt wurde. Der PKW-Fahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle und wird von den eingesetzten Beamten an seiner Wohnanschrift angetroffen. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens.

