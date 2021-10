Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 29/30.10.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta -Verstoß Pflichtversicherungsgesetz-

Am 29.10.2021; 16:35 Uhr, befuhr ein 46-jähriger aus Vechta mit seinem E-Scooter die Große Straße in Vechta, obwohl für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz abgeschlossen worden war. Es folgte die Einleitung eines Strafverfahrens sowie die Untersagung der Weiterfahrt.

Lohne - VU mit zwei leicht verletzten Personen und Sachschaden

Am 29.10.2021, um 20:48 Uhr, befuhr eine 19-jährige aus Lohne mit ihrem Pkw die Straße Neuer Markt in Lohne in Richtung Vogtstraße und bog nach links in die Marktstraße ab. Hierbei übersah sie einen 53-jährigen aus Diepholz, der ihr mit einem Pkw entgegen kam. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei die beiden Fahrzeugführer leicht verletzt wurden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell