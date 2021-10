Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Nordkreis Cloppenburg von Freitag, 29.10.2021 bis Samstag, 30.10.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Trunkenheit im Verkehr - Am Samstag, 30.10.2021, gegen 01:00 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Friesoythe in der Overlaher Straße in Bösel einen PKW, Opel Meriva. Der 39-jährige Fahrzeugführer aus Wardenburg stand offensichtlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke, so dass eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet wurde.

Bösel - Diebstahl aus Schuppen - Bereits im Zeitraum vom 19.10.2021 bis 29.10.2021, 14:30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem unverschlossenen Schuppen mehrere Gartengeräte im Wert von etwa 500 Euro. Die Polizei Friesoythe ermittelt wegen Diebstahls und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sich mit dem Kommissariat unter der Rufnummer 04491-93160 in Verbindung zu setzen.

Friesoythe - Sachbeschädigung - Am Freitag, 29.10.2021, gegen 19:15 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Glasscheibe einer Hauseingangstür in Friesoythe, im Kanalweg. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro. Zeugenhinweise nimmt ebenfalls die Polizei Friesoythe unter der oben genannten Rufnummer entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell