Bösel - unbefugte Ingebrauchnahme eines Fahrzeugs

Zwischen Mittwoch, 27. Oktober 2021, 21.45 Uhr, und Donnerstag, 28. Oktober 2021, 06.45 Uhr, kam es in der Blumenstraße zu einer unbefugten Ingebrauchnahme eines schwarzen Nissan X-Trail. Vermutlich wurde der PKW zunächst von der Einfahrt geschoben. Hierbei kam es zu einem Streifzusammenstoß mit einem weiterem PKW. Anschließend wurde das Fahrzeug unbefugt in Gebrauch genommen und später in Tatortnähe wieder abgestellt. Aus dem Fahrzeug wurde die Geldbörse der Geschädigten (einer 32-Jährigen aus Bösel) samt Inhalt entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel unter Tel.: (04494) 922620 entgegen.

Bösel - versuchter Einbruch in Kfz-Halle

Am Donnerstag, 28. Oktober 2021, zwischen 00.00 und 03.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in eine Fahrzeughalle eines 55-Jährigen in der Ginsterstraße einzubrechen. Es blieb beim Versuch. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel unter Tel.: (04494) 922620 entgegen.

Bösel - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 28.Oktober 2021, wurde um 11.10 Uhr auf der Friesoyther Straße ein 15-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades aus Ankum mit überhöhter Geschwindigkeit (ca. 60 km/h) festgestellt. Im Zuge der erfolgten Kontrolle stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz der hierfür erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, ein Strafverfahren eingeleitet und seine Eltern in Kenntnis gesetzt.

