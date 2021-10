Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lindern - Einbruch in Friseursalon

In der Zeit zwischen Mittwoch, 27. Oktober 2021, 18.00 Uhr, bis Donnerstag, 28. Oktober 2021, 07.50 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in einen Friseursalon an der Lastruper Straße ein und entwendeten Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lindern unter Tel.: (05957) 967790 entgegen.

Löningen - Einbruchdiebstahl

Am Donnerstag, 28. Oktober 2021, zwischen 06.30 Uhr und 15.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in der Straße Zu den Buchen in das Wohnhaus einer 49-Jährigen aus Löningen ein und entwendeten diverse Lebensmittel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter Tel.: (05432) 803840 entgegen.

Löningen - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag, 28. Oktober 2021, wurde um 21.20 Uhr auf der Böener Straße ein 22-jähriger PKW-Fahrer aus Löningen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,6 Promille. Dem 22-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Essen (Oldenburg) - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Samstag, 24. Oktober 2021, 12.00 Uhr, und Dienstag, 26. Oktober 2021, 08.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter Am Kirchplatz die Scheibe zur Bücherei des Karl-Leisners-Hauses. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Oldenburg) unter Tel.: (05434) 924700 entgegen.

Garrel - Fahren ohne Fahrerlaubnis/unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Donnerstag, 28. Oktober 2021, wurde um 17.25 Uhr auf der Böseler Straße ein 41-Jähriger PKW-Fahrer aus Damme einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem war sein PKW nicht versichert. Im Zuge der Kontrolle ergab sich weiterhin der Verdacht, dass der 41-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. In der Mittelkonsole wurde ein in Alufolie verpacktes weißes Pulver aufgefunden, bei dem es sich nach Angabe des Beschuldigten um Amphetamine handeln soll. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt Der 41-Jährige räumte den Konsum von Amphetamin ein. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen den 41-Jährigen eingeleitet.

Cloppenburg - Fahren trotz bestehendem Fahrverbot

Am Donnerstag, 28. Oktober 2021, wurde gegen 05.15 Uhr auf der Löninger Straße zum wiederholten Male ein 43-Jähriger aus Cloppenburg fahrenderweise angetroffen, obwohl gegen ihn derzeit ein aktives Fahrverbot besteht. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und sein Fahrzeugschlüssel zur Verhinderung einer Weiterfahrt sichergestellt. Gegen den 19-jährigen Halter des PKW wurde aufgrund der Tatsache, dass er um diesen Umstand wusste und trotzdem zuließ, dass der Beschuldigte den PKW führte, ein gesondertes Strafverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 28. Oktober 2021, kam es um 14.15 Uhr auf dem Werner-Eckart-Ring zu einem Verkehrsunfall: Eine 43-Jährige aus Cloppenburg beabsichtigte, von einer Hofeinfahrt in die bevorrechtigte Straße nach rechts einzufahren. Sie übersah dabei einen von rechts kommenden, auf der falschen Straßenseite (linksseitig) fahrenden, 31-jährigen Radfahrer aus Cloppenburg. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Radfahrer sich leicht verletzte. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 300 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 28. Oktober 2021, kam es um 15.00 Uhr auf dem Kessener Weg zu einem Verkehrsunfall: Ein 13-jähriges Mädchen befuhr mit ihrem Fahrrad die Straße Kessener Weg und beabsichtigte, die Fahrbahn zu überqueren. In Folge dessen fuhr sie auf den PKW einer 72-jährigen Autofahrerin aus Börger auf und stürzte. Sie verletzte sich leicht. Nach medizinischer Versorgung wurde das Mädchen in die Obhut der Mutter übergeben. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 250 Euro.

Emstek OT Höltinghausen - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 28. Oktober 2021, kam es gegen 15.20 Uhr auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall: Ein 60-jähriger PKW-Fahrer aus Friedeburg befuhr die Hauptstraße von Höltinghausen aus kommend in Richtung Bundesstraße B213. In Höhe der Einmündung zur Straße Stocksbusch überquerte plötzlich ein von links kommender 6-jähriger Junge aus Höltinghausen fußläufig von links nach rechts die Fahrbahn. Es kam daraufhin trotz sofort eingeleiteter Bremsung des 60-Jährigen zu einem Zusammenstoß. Der Junge wurde durch den Aufprall verletzt. Er wurde nach einer ersten medizinischen Versorgung durch einen Kinderarzt vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. Zur entstandenen Schadenshöhe liegen keine Informationen vor.

