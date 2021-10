Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Diebstahl eines Katalysators

In der Zeit zwischen Freitag, 22. Oktober 2021, 23.00 Uhr, und Mittwoch, 27. Oktober 2021, 11.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter von einem PKW VW Lupo eines 34-Jährigen aus Lohne, welcher zur Tatzeit auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Straße Alte Hörst abgestellt war, den Katalysator. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter Tel.: (04443) 977490 entgegen.

Vechta - Einbruchdiebstahl in Baucontainer

Von Dienstag, 26. Oktober 2021, 19.00 Uhr, bis Mittwoch, 27. Oktober 2021, 08.00 Uhr, begaben sich unbekannte Täter in Vechta, Jans-Döpe, auf das Baustellengelände des dortigen Kindergartens. Hier öffneten sie gewaltsam einen dortigen Baucontainer und entwendeten 1 Handkreissäge, 1 Stichsäge, 1 Laser, 1 große Flex, 1 kleine Flex, und 1 Vorhängeschloss. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta entgegen, Tel.: 04441-943-0.

Visbek - Einbruch in Wohnhaus

Am Mittwoch, 27. Oktober 2021, in der der Zeit von 18.00 Uhr bis 23.20 Uhr, drangen unbekannte Täter in Visbek, Wöstendöllen, in ein Einfamilienhaus ein. Anschließend wurde die Räume durchsucht. Entwendet wurde nichts. Sachdienliche Hinweis nimmt die Polizei Visbek (Tel.: 04445-95047-0) entgegen.

Visbek - Einbruchsdiebstahl in Wohnhaus

Am Mittwoch, 27. Oktober 2021, in der Zeit von 17.00 Uhr bis 21.45 Uhr, drangen unbekannte Täter in Visbek, Mozartstraße, in ein Wohnhaus ein. Anschließend wurde die Räume des Einfamilienhauses durchsucht. Entwendet wurde Bargeld sowie Goldschmuck. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Tel.: 04445-95047-0) entgegen.

Visbek - Einbruch in Wohnhaus

Am Mittwoch, 27. Oktober 2021, in der Zeit von 18.45 Uhr bis 20.00 Uhr, drangen unbekannte Täter in Visbek, Mozartstraße, in ein Wohnhaus ein. Anschließend wurden alle Räume des Einfamilienhauses durchsucht. Ob etwas entwendet wurde steht zurzeit noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Tel.: 04445-95047-0) entgegen.

Visbek - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 27. Oktober 2021, kam es gegen 05.35 Uhr auf der Straße Erlte zu einem Verkehrsunfall: Ein 43-jähriger Treckerfahrer aus Cappeln und eine 46-jährige PKW-Fahrerin aus Cappeln befuhren in genannter Reihenfolge die Straße Erlte in Richtung Visbek. Im Streckenverlauf beabsichtigte der 43-Jährige, nach links abzubiegen. Dabei kam er der doppelten Rückschaupflicht nicht nach, wodurch er die von hinten kommende, überholende 46-Jährige nicht sah. Es kam zum Zusammenstoß. Zur Höhe des Sachschadens liegen derzeit keine Informationen vor. Die 46-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt

Vechta - Diebstahl eines Kleinkraftrades

Von Mittwoch, 13. Oktober 2021, 16.30 Uhr, bis Freitag, 15. Oktober 2021, 16.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Vechta, Bei Thesings Kreuz, ein am Straßenrad abgestelltes rot-grauses Kleinkraftrad des Herstellers Aragon GP50 eines 15-Jährigen aus Vechta. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Verstoß nach dem Betäubungsmittelgesetz

Am 27. Oktober 2021, gegen 22.50 Uhr, wurde am Amtmannsbult im Zuge einer Personenkontrolle mehrerer junger Personen durch die vor Ort eingesetzten Beamten Cannabisgeruch in der Umgebungsluft wahrgenommen. Ein 20-Jähriger aus Vechta räumte ein, im Besitz von Cannabisprodukten zu sein und diese in einem naheliegenden Gebüsch versteckt zu haben. Das Betäubungsmittel (1 Joint sowie ein Klemmbeutel mit 0,7 Gramm Inhalt) wurden sichergestellt und ein Strafverfahren gegen den 20-Jährigen eingeleitet.

Vechta - Fahren trotz bestehendem Fahrverbot

Am Mittwoch, 27. Oktober 2021, 17.50 Uhr, befuhr ein 22-jähriger aus Vechta mit einem Pkw die Schwichteler Straße in Vechta, Ortsteil Deindrup, obwohl ein rechtskräftiges Fahrverbot gegen ihn vorlag. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Vechta - Tuning

Am Mittwoch, 27. Oktober 2021, wurde um 17.15 Uhr ein 59-Jähriger PKW-Fahrer aus Vechta in der Landwehrstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass die Betriebserlaubnis für seinen PKW aufgrund einer bauartlichen Veränderung der Rad-/Reifenkombination erloschen war. Dem 59-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 27. Oktober 2021, kam es um 17.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Lohner Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein 18-Jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinters aus Goldenstedt befuhr mit seinem Fahrzeug den Parkplatz des Baumarktes und beschädigte mit seinem Aufbau die Holzfassade des Gebäudes. Er stellte seinen Transporter im Anschluss zunächst auf dem Parkplatz ab und verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Er wurde im weiteren zeitlichen Verlauf mit dem hier vorliegenden Tatvorwurf konfrontiert. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 1000 Euro.

Holdorf - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag, 28. Oktober 2021, wurde um 00.25 Uhr ein 32-jähriger PKW-Fahrer aus Holdorf kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Dem 32-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 27. Oktober 2021, kam es gegen 10.00 Uhr auf der Bundesautobahn A1 zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrer eines Geländewagens befuhr mit seinem Fahrzeug die A1 in Richtung Hamburg. In einer Baustelle zwischen der Anschlussstelle Holdorf und Lohne musste ein 48-Jähriger LKW-Fahrer aus Wittenberge mit seinem Lkw nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem neben ihm fahrenden Geländewagen zu vermeiden. Hierdurch prallte seine Sattelzugmaschine gegen die Leitplanke. Es kam zum Verkehrsunfall mit Sachschaden in derzeit nicht bekannter Höhe. Hinweise zum flüchtenden Unfallverursacher liegen nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Lohne - Rauchentwicklung

Am Mittwoch, 27. Oktober 2021, kam es um 16.35 Uhr in einer Oberwohnung in der Straße An der Kirchenziegelei beim Nachlegen von Holz in einen Ofen zu einer leichten Verpuffung. Die Wohnung der 64-jährigen Bewohnerin wurde hierdurch etwas verqualmt, war aber nach Öffnen der Fenster beim vorsorglichen Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr bereits wieder rauchfrei. Es entstand keinerlei Schaden.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 27. Oktober 2021, um 12.45 Uhr, wurde durch einen aufmerksamen Zeugen beobachtet, wie eine 75-jährige Frau aus Damme mit ihrem Pkw aus einer Parklücke ausparkte und dabei den links neben ihr stehenden Pkw einer 34-Jährigen aus Damme touchierte. Die Schadensverursacherin setzte zunächst ihre Fahrt fort, ohne Art und Umfang ihrer Beteiligung preiszugeben. Sie wurde im Nachgang mit dem hier vorliegenden Tatvorwurf konfrontiert. Durch den Unfall entstand Sachschaden an beiden Pkw in Höhe von 2500 Euro.

Steinfeld - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 27. Oktober 2021, kam es um 15.40 Uhr auf der Lohner Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 35-Jähriger aus Lohne befuhr gemeinsam mit seinem 4-jährigen Sohn mit seinem Pkw die Lohner Straße (Landesstraße L846) in Mühlen in Richtung Lohne und musste verkehrsbedingt halten. Ein 70-jähriger PKW-Fahrer aus Neuenkirchen-Vörden befand sich hinter ihm und fuhr aus Unachtsamkeit auf den PKW des 35-Jährigen auf. Hierdurch wurden die Insassen des touchierten PKW leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens beträgt insgesamt 14000 Euro.

