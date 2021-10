Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Ladendiebstahl

Am Montag, 25. Oktober 2021, zwischen 14.00 Uhr und 18.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem Verbrauchermarkt in der Hunteburger Straße eine größere Menge an Lebensmitteln. Hinweise auf die Täter/-innen gibt es nicht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter Tel.: (05491) 999360 entgegen.

Damme - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 26. Oktober 2021, kam es gegen 21.10 Uhr, auf der Handorfer Straße in Höhe der Bushaltestelle Scheelenhorst zu einem Verkehrsunfall: Ein 16-Jähriger aus Damme befuhr mit seinem Kleinkraftrad den Fahrradweg entlang der Handorfer Straße in Fahrtrichtung Holdorf, als plötzlich aufgrund technischer Probleme das Licht des Mofas während der Fahrt ausging. Hierdurch sah der 16-Jährige ein Verkehrsschild zu spät, wich aus und stürzte. Der 16-Jährige verletzte sich leicht. An seinem Kleinkraftrad entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro.

Neuenkirchen-Vörden - Diebstahl einer Geldbörse

Am Montag, 25. Oktober 2021, gegen 12.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Holdorfer Straße die schwarze Ledergeldbörse samt Inhalt einer 76-Jährigen aus Rieste aus der Seitentasche ihrer Jacke. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter der Tel.: (05493) 913560 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 26. Oktober 2021, kam es um 06.55 Uhr in Hörsten zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein 48-Jähriger aus Berlin befuhr mit seiner Sattelzugmaschine die Landesstraße L76 in Fahrtrichtung Vörden, als ihm eine weitere Sattelzugmaschine entgegenkam. Im Begegnungsverkehr kam es zu einem Spiegelunfall, wodurch Sachschaden in Höhe von 250 Euro am Fahrzeug des 48-Jährigen entstand. Der Schadensverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne Art und Umfang seiner Beteiligung preiszugeben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter der Tel.: (05493) 913560 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Urkundenfälschung

Am Donnerstag, den 14.10.21 um 14.00 Uhr beantragte eine 37-Jährige aus Neuenkirchen-Vörden in einer Apotheke in Neuenkirchen-Vörden einen digitalen Impfausweis. Bei der Überprüfung des vorgelegten Impfpasses ergaben sich Unstimmigkeiten, die darauf schließen lassen, dass es sich um einen gefälschten Impfausweis handelt. Es wurde eine Anzeige wegen Urkundenfälschung eingeleitet.

Lohne - Unterschlagung einer Geldbörse

Am Samstag, 23. Oktober 2021, um 17.00 Uhr, nahmen bislang unbekannte Täter das in einem Möbelgeschäft in der Brandstraße versehentlich liegengelassene Portemonnaie einer 44-Jährigen aus Lohne an sich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Lohne - Tuning

Am Dienstag, 26. Oktober 2021, wurde gegen 13.15 Uhr ein 36-jähriger PKW-Fahrer aus Lohne festgestellt, für dessen Kraftfahrzeug nach Änderungen von Fahrwerk und Rädern die Betriebserlaubnis erloschen war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

Steinfeld - Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Am Dienstag, 26. Oktober 2021, 22.00 Uhr, befuhr ein 40-Jähriger aus Steinfeld mit einem Pkw die Diepholzer Straße in Steinfeld, obwohl er unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Der Atemalkoholgehalt wurde mit 1,71 Promille gemessen. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Dem 40-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Steinfeld - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 26. Oktober 2021, kam es gegen 07.20 Uhr auf der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall: Ein 19-jähriger PKW-Fahrer aus Steinfeld befuhr die Bahnhofstraße von der Dammer Straße kommend und beabsichtigte, an der Kreuzung Bahnhofstraße, Ecke Diepholzer Straße (Bundesstraße B214) nach links auf die B214 zu biegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 23-jährigen PKW-Fahrer aus Steinfeld. Es kam zum Frontalzusammenstoß, durch den der 23-Jährige verletzt wurde. Er wurde einem Krankenhaus zugeführt. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens beträgt 12000 Euro.

Steinfeld - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 26. Oktober 2021, kam es um 11.20 Uhr auf der Lehmder Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrer eines grünen LKW kam mit in einer Kurve etwas zu weit auf die Fahrbahnseite eines 25-jährigen Mannes aus Lingen, der mit seinem LKW und Anhänger Richtung Bundesstraße B214 fuhr. Es kam zu einer Berührung der beiden Außenspiegel. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Der 25-Jährige hielt bei nächster Gelegenheit an, der Schadensverursacher fuhr aber einfach weiter. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter Tel.: (05492) 960660 entgegen.

Vechta - unerlaubte Entsorgung von Abfällen

Am Sonntag, 24. Oktober 2021, wurde um 10.10 Uhr im Stukenborg ein 51-Jähriger aus Vechta von einem aufmerksamen Zeugen dabei beobachtet, wie er unerlaubt Grünabfälle in einem Waldstück entsorgte. Als er den Zeugen bemerkte, entfernte er sich fluchtartig von der Örtlichkeit. Gegen ihn wurde ein Ordungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf

Am Dienstag, 26. Oktober 2021, 10.30 Uhr, befuhr ein 23-Jähriger aus Vechta mit seinem Pkw den Visbeker Damm in Vechta, in Richtung Visbek. In einer Linkskurve kam dem 23-Jährigen ein schwarzer Pkw VW auf seiner Fahrspur entgegen. Im Begegnungsverkehr kam es zu einer Berührung der Außenspiegel der beiden Fahrzeuge. Der Spiegel vom Pkw des 23-Jährigen riss ab und wurde in die Fahrerscheibe geschleudert. Der hierdurch entstandene Schaden beläuft sich auf 1000,00 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten ich mit der Polizei in Vechta (Tel.: 04441-8943-0) in Verbindung zu setzen.

Goldenstedt - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 26. Oktober 2021, gegen 17.15 Uhr, befuhr ein 59-Jähriger aus Wildeshausen mit einem Pkw die Vechtaer Straße in Goldenstedt. Als er nach links in die Bruchweidenstraße abbog, übersah er den entgegenkommenden Pkw eines 52-Jährigen aus Dinklage, der die Vechtaer Straße in Richtung Vechta befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch beide Pkw-Fahrer leicht verletzt wurden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 15000,00 Euro.

Vechta - Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf

Am Dienstag, 26. Oktober 2021, 15.55 Uhr bis 16.05 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw den Außenspiegel des Pkw eines 42-jährigen aus Vechta. Das Fahrzeug des 42-jährigen war am Fahrbahnrand der Graf-von Stauffenberg-Straße in Vechta abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 200,00 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) in Verbindung zu setzen.

