Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfall beim Wenden

Eine 29-jährige Pkw-Fahrerin aus Kassel befuhr gestern Nachmittag, um 15:56 Uhr, L 3238 (An den Soleteichen) in Bad Sooden-Allendorf in Richtung Kammerbach. Unmittelbar nach dem Ortsausgang Bad Sooden-Allendorf scherte sie nach rechts aus, befuhr den unbefestigten Seitenstreifen und bog wieder nach links auf die Fahrbahn ein, um zu wenden. Dabei übersah sie den nachfolgenden Pkw, der von einem 56-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf gefahren wurde. Dieser versuchte noch nach links auszuweichen, was jedoch nicht gelang. Sein Auto prallte mit der vorderen rechten Fahrzeugseite in Höhe des Mittelstreifens gegen die vordere linke Fahrzeugseite des quer auf der Fahrbahn stehenden Pkws der 29-Jährigen. Der 56-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 06:30 Uhr befuhr heute Morgen ein 31-jähriger Pkw-Fahrer aus Sontra die L 3459 zwischen Stadthosbach und Thurnhosbach. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend davonlief. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Unfallflucht

Um 07:20 Uhr befuhr heute Morgen ein 34-jähriger Lkw-Fahrer aus Belarus die L 3423 vom Altefeld kommend und beabsichtigte auf die K 20 in Richtung Markershausen abzubiegen. Dabei geriet der Lkw-Anhänger auf den Grünstreifen, wodurch ein dort aufgestelltes Verkehrsschild beschädigt wurde. Der 34-Jährige setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern, konnte jedoch zeitnah ermittelt werden.

