Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Handtaschendiebstahl am ZOB

Zweibrücken (ots)

Zeit: 22.05.2021, 09:00 Uhr - 09:05 Uhr Ort: Zweibrücken, Hauptstraße 8 SV: Opfer eines Diebstahls wurde eine 50-jährige Frau, die beim Einkaufen in einem Discounter am Zentralen Omnibusbahnhof ihre Handtasche mitsamt Geldbörse in einen Einkaufswagen gelegt hatte und damit in den Markt gegangen war. In einem unachtsamen Moment entwendete ein bislang unbekannter Täter die Handtasche und entkam unerkannt. Diebesgut: ein niedriger einstelliger Bargeldbetrag, persönliche Dokumente, ein Smartphone; Schadenshöhe ca. 300 Euro

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel.: 06332/976-0 / E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell