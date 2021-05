Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Geldbeuteldiebstahl in der Fußgängerzone

Zweibrücken (ots)

Zeit: 25.05.2021, 11:40 Uhr

Ort: Zweibrücken, Hauptstraße 11 SV: Eine 82-jährige Frau, die in der Fußgängerzone unterwegs war, bemerkte plötzlich, dass sich hinter ihr jemand an ihrer Handtasche zu schaffen machte. Als sie sich umdrehte, erkannte sie einen jungen Mann, der ihre Geldbörse in der Hand hielt. Als sie laut aufschrie, ließ der Jugendliche die Geldbörse fallen und rannte davon.

Den Täter beschreibt sie wie folgt: 16 - 18 Jahre alt, 150 - 160 cm große, keine Bartbehaarung, dunkle Haar ohne Scheitel, dunkle Augen, keine Brille, südländischer Teint, komplett schwarz gekleidet. Da sich zur Tatzeit mehrere Zeugen in unmittelbarer Nähe des Geschehens aufgehalten haben, hofft die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) auf wertvolle Zeugenhinweise. |pizw

