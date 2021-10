Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - Diebstahl von Werkzeug

Zwischen Montag, 25. Oktober 2021, 18.00 Uhr, und Dienstag, 26. Oktober 2021, 06.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem Schweinestall im Hogen Brink diverses Werkzeug eines 61-Jährigen aus Lastrup, so u.a.: - 1 KÄRCHER Hochdruckreiniger, grau, - 1 KEMNI Elektroschweißgerät, - 1 MAKITA Akkuschrauber mit Akku und Ladegerät im Koffer, - 1 Elektrobohrmaschine. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln unter Tel.: (04478) 958600 entgegen.

Cappeln - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 26. Oktober 2021, kam es um 17.35 Uhr auf der Cloppenburger Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 49-Jährige aus Cappeln und ein 21-Jähriger aus Cappeln befuhren in genannter Reihenfolge mit ihren PKWs die Cloppenburger Straße aus Richtung Cloppenburg kommend in Richtung Cappeln. Im Streckenverlauf musste die 49-Jährige verkehrsbedingt warten. Der 21-Jährige fuhr aus Unachtsamkeit auf den PKW der Cappelnerin auf. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von insgesamt 13000 Euro. Die 49-Jährige kam leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Emstek OT Drantum - Diebstahl aus Werkzeuganhänger

Zwischen Montag, 25. Oktober 2021, 17.00 Uhr, und Dienstag, 26. Oktober 2021, 07.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter im Fasanenweg aus dem Kastenanhänger eines 55-Jährigen aus Garrel eine STIHL Motorflex 600. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter Tel.: (04473) 932180 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Brand eines landwirtschaftlichen Anhängers

Am Dienstag, 21. Oktober 2021, geriet gegen 21.00 Uhr Auf dem Dieke ein mit Mais beladener landwirtschaftlicher Anhänger in Brand, nachdem dieser an eine Getreidetrocknungsanlage angeschlossen worden war. Das Feuer wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Essen (Oldenburg), welche mit 30 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit keine Informationen vor.

Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 26. Oktober 2021, kam es um 20.00 Uhr auf der Dinklager Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 57-Jährfiger aus Lohne befuhr mit seinem LKW die Dinklager Straße. Aufgrund von Gegenverkehr lenkte er den LKW teilweise auf den Grünstreifen. Hierbei kam er jedoch zu weit von der Fahrbahn ab und kippte vollständig auf die Seite. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden am LKW, sowie auch Fremdschaden an einem Baum und an einem Leitpfosten. Die Schadenshöhe beträgt insgesamt 15000 Euro.

Cloppenburg - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Dienstag, 26. Oktober 2021, wurde gegen 11.00 Uhr in der Fritz-Reuter-Straße ein 58-jähriger Fahrer eines Leicht-Kfz festgestellt, an dessen Kraftfahrzeug ein veraltetes Versicherungskennzeichen angebracht war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 26. Oktober 2021, wurde gegen 11.20 Uhr am Pingel-Anton zum wiederholten Male ein 21-jähriger Fahrzeugführer aus Bremen festgestellt, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Sein Führerschein war ihm bereits im Januar dieses Jahres entzogen worden. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, sein Fahrzeugschlüssel sichergestellt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Um 12.05 Uhr wurde im Karkweg ein 34-Jähriger PKW-Fahrer aus Essen (Oldenburg) festgestellt, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell