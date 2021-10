Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Buntmetalldiebstahl

In der Zeit zwischen Samstag, 23. Oktober 2021, 00.00 Uhr, und Montag, 25. Oktober 2021, 08.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter von einem Restaurant in der Langenstraße ein ca. 2,50 m langes Kupferfallrohr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter Tel.: (05432) 803840 entgegen.

Löningen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 25. Oktober 2021, gegen 13.35 Uhr, wurde in der Osterstraße ein 22-jähriger Fahrzeugführer aus Löningen festgestellt, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Nachdem er um 14.00 Uhr erneut fahrenderweise angetroffen wurde, wurde sein Fahrzeugschlüssel sichergestellt und ein weiteres Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Gegen die 32-jährige Ehefrau des Beschuldigten, welche in ihrer Eigenschaft als Halterin des PKW zuließ, dass ihr Mann das Kraftfahrzeug führte, wurden gesonderte Strafverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Diebstahl eines Pedelec

Bereits in der Zeit zwischen Dienstag, 12. Oktober, 21.30 Uhr, und Mittwoch, 13. Oktober 2021, 10.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem Schuppen an der Resthauser Straße das schwarze E-Bike RALEIGH Boston 8RHS eines 60-Jährigen aus Cloppenburg.

Cloppenburg - Fahrraddiebstahl

Am Sonntag, 17. Oktober 2021, zwischen 11.00 Uhr und 19.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus dem Fahrradständer beim Bahnhof in der Bahnhofstraße das schwarze RALEIGH Herrenfahrrad XXL eines 59-Jährigen aus Cloppenburg. Das Fahrrad hat eine Reifengröße von 28 Zoll und eine 8-Gang-Nabenschaltung. Neben dem Rahmen sind auch Schutzbleche, Sattel und Lenkergriffe schwarz. Die Felgen sind silber. Auf dem Gepäckträger befindet sich ein Fahrradkorb. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 25. Oktober 2021, wurde um 15.45 Uhr auf der Cappelner Straße ein 15-Jähriger aus Cappeln fahrenderweise auf einem ungedrosselten Kleinkraftrad angetroffen, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Essen (Oldenburg) - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Freitag, 22. Oktober 2021, 18.00 Uhr, und Samstag, 23. Oktober 2021, 18.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter im Mühlendeich die Scheibe eines Fensters eines derzeit leerstehenden Gebäudes eines 62-Jährigen aus Essen (Oldenburg). Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Oldenburg) unter Tel.: (05432) 924700 entgegen.

Molbergen - Sachbeschädigung

Zwischen Freitag, 22. Oktober 2021, 18.00 Uhr, und Samstag, 23. Oktober 2021, 12.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter in der Cloppenburger Straße eine auf einem Betonblock befindliche Marmorplatte eines 83-Jährigen aus Molbergen. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter Tel.: (04475) 941220 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell