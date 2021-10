Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am Freitag, 22. Oktober 2021, zwischen 08.30Uhr und 09.10 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Langen Straße auf dem Parkplatz der LzO vermutlich beim Rückwärts ausparken einen dortigen Betonpoller. Dieser brach hierdurch in Bodenhöhe ab. Der Schadensverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 100,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Oldenburg) unter Tel.: (05434) 924700 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell