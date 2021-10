Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl einer Geldbörse

Am Freitag, 22. Oktober 2021, in der Zeit von 14.50 Uhr bis 15.20 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Vechta, Oldenburger Straße, die Geldbörse einer 75-Jährigen, aus einem mittels Reißverschluss verschließbarem Fach ihres mitgeführten Einkaufskorbes. Die 75-Jährige hier sich für Einkäufe in dem dortigen Verbrauchermarkt auf. Sachdienliche Hinweis nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta OT Bergstrup - Diebstahl von Bargeld

Zwischen Freitag, 22. Oktober 2021, 21.00 Uhr, und Samstag, 23. Oktober 2021, 00.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter während einer Feierlichkeit im Vossberger Weg Bargeld aus der Geldbörse eines 21-Jährigen aus Vechta. Sachdienliche Hinweis nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Steinfeld - Einbruchdiebstahl in Rohbau

Von Samstag, 23. Oktober 2021, 18.20 Uhr, bis Sonntag, 24. Oktober 2021, 10.15 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter in Steinfeld, am Borgerding, gewaltsam Zutritt zu einem im Rohbau befindlichen Gebäude und entwendeten Werkzeug der Marke MAKITA im Wert von mehreren tausend Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Steinfeld (Tel.: 05492-96066-0) entgegen.

Steinfeld - Schwelbrand

Am Sonntag, 24. Oktober 2021, 11.35 Uhr, kam es in einer Getreidetrocknungsanlage in der Straße Zur Mühle zu einem Schwelbrand. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Steinfeld unter Einsatz von 5 Fahrzeugen und 30 Kameraden gelöscht werden. An der Trocknungsanlage entstand geringer Sachschaden.

Vechta - Sachbeschädigung

Von Freitag, 22. Oktober 2021, 13.00 Uhr, bis Sonntag, 24. Oktober 2021, 08.15 Uhr, beschädigten unbekannte Täter in Vechta, Driverstraße, die Nebeneingangstür der Sporthalle. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 500,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an Kfz

Von Samstag, 23. Oktober 2021, 17.00 Uhr, bis Sonntag, 24. Oktober 2021, 01.30 Uhr, beschädigten unbekannte Täter in Vechta, Wintermarsch, die Heckscheibe eines schwarzen Pkw Skoda Kodiaq eins 35-Jährigen aus Vechta. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 500,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an Verkaufsanhänger

Von Samstag, 23. Oktober 2021, 21.00 Uhr, bis Sonntag, 24. Oktober 2021, 10.20 Uhr, beschädigten unbekannte Täter in Vechta, Große Straße, 12 einzelne Rollädenelemente eines dort abgestellten Verkaufsanhängers eines 55-Jährigen aus Cloppenburg. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 800,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0 entgegen).

Visbek - Fahren unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein

Am Sonntag, 24. Oktober 2021, gegen 23.55 Uhr, befuhr ein 34-Jähriger aus Lohne mit einem Pkw die Friedenstraße in Visbek, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Der Atemalkoholgehalt wurde mit 1,68 Promille gemessen. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die am Fahrzeug angebrachten Kfz-Kennzeichen waren entstempelt und zudem nicht für das Fahrzeug ausgegeben. Darüber hinaus war der 34-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, seine Fahrzeugschlüssel sichergestellt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Holdorf - Fahren unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein

Am Sonntag, 24. Oktober 2021, gegen 22.40 Uhr, befuhr ein 28-Jähriger aus Quakenbrück mit einem Pkw die Straße "In den Wiesen" in Holdorf, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Der Atemalkoholgehalt wurde mit 1,85 Promille gemessen. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Der 28-Jährige war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihm wurde die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Sonntag, 24. Oktober 2021, um 18.50 Uhr, befuhr ein 18-Jähriger aus Vechta mit einem Pkw den Spitzenkamp in Vechta, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenvortest lieferte ein positives Ergebnis. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 24. Oktober 2021, gegen 11.50 Uhr, befuhr eine 23-Jährige aus Vechta mit ihrem Pkw die Straße "An der Paulus Bastei" in Vechta in Richtung Bahnhof und parkte ihr Fahrzeug in einer Parklücke rechtseitig der Fahrbahn. Ein 77-jähriger Pedelec-Fahrer aus Vechta fuhr zu dieser Zeit in die gleiche Richtung hinter dem Pkw der 23-Jährigen. Die Fahrerin beabsichtigte aus dem Pkw auszusteigen und öffnete die Fahrertür, sodass der Pedelec Fahrer gegen diese fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich der Pedelec Fahrer leicht verletzte.

Steinfeld - schwerer Diebstahl aus Kfz

In der Nacht von Sonntag, 24. Oktober 2021, auf Montag, 25. Oktober 2021, zwischen 22.00 Uhr und 01.35 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in der Diepholzer Straße Höhe Hausnummer 24 gewaltsam in zwei Fahrzeuge (BMW M 550d xDrive und Daimler GLE 250d) und entwendeten Airbags sowie elektronische Inneneinrichtungsgegenstände. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Vechta unter Telefon 0 44 41/ 943-0.

Lohne - Sachbeschädigung

Am Sonntag, 24. Oktober 2021, zwischen 03.00 Uhr und 08.30 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter bei einer Gaststätte in der Marktstraße die dortige Stoffverkleidung einer Terrasse. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 800,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Vechta - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Sonntag, 24. Oktober 2021, wurde um 09.50 Uhr auf dem Visbeker Damm ein 21-Jähriger Fahrer einer Motocross-Maschine aus Vechta festgestellt, welche nicht versichert war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell