POL-OG: Rastatt - Verdächtiger von Einbrüchen und Fahrzeugdiebstählen festgenommen und in Haft

Rastatt (ots)

Den Beamten des Polizeireviers Rastatt ist am Montagmittag ein gesuchter mutmaßlicher Einbrecher und Autodieb ins Netz gegangen. Der 19-Jährige steht im Verdacht, seit den Sommermonaten 2021 für etliche Einbrüche und Fahrzeugdiebstähle im Stadtgebiet und dem nördlichen Landkreis von Rastatt verantwortlich zu sein. Die Ermittlungsbehörden gehen beim derzeitigen Stand der Ermittlungen davon aus, dass der Festgenommene mindestens acht vollendete und zwei versuchte Diebstähle mit erheblichem Diebstahls- und Sachschaden begangen hat. Umfangreiche Ermittlungen der Beamten haben bereits im Vorfeld dazu geführt, dass gegen den Verdächtigen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Baden-Baden ein Haftbefehl beim Amtsgericht Rastatt erwirkt werden konnte. Der Heranwachsende, der bis dato unbekannten Aufenthalts war, konnte gegen 12:15 Uhr zufällig von zwei außerhalb des Dienstes befindlichen Polizisten im Bereich der Fruchthalle gesichtet werden. Mit Hilfe einer angeforderten Verstärkung gelang es den Ermittlern, den 19-Jährigen im Bereich der Stadtbibliothek festzunehmen. Der bis dahin Gesuchte hatte zwar versucht über die Kaiserstraße/Rathausstraße und Herrenstraße zu flüchten, konnte aber letztlich von seinen Verfolgern eingeholt und dingfest gemacht werden. Der Tatverdächtige wurde noch am Montagnachmittag einer Richterin beim Amtsgericht Rastatt vorgeführt, die den bestehenden Haftbefehl eröffnete und in Vollzug setzte. Er wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

