FW-MG: Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Mönchengladbach BAB 61, 10.08.2021, 18:35Uhr, Fahrtrichtung Koblenz zwischen AK Mönchengladbach und AS Nordpark (ots)

Am Abend kam es auf der BAB 61 FR Koblenz, zwischen dem AK Mönchengladbach und der AS Nordpark, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Der Unfallhergang ist noch ungeklärt. Beide Fahrzeuge kamen mit einem Frontschaden hintereinander auf dem Seitenstreifen der BAB zum Stehen. Während des Unfallherganges befanden sich im vorderen Fahrzeug ein Fahrer, im hinteren Fahrzeug eine Fahrerin mit Ihrer Tochter. Die verletzen Personen hatten zum Zeitpunkt des Eintreffens der Feuerwehr bereits Ihre Fahrzeuge verlassen und wurden von einer zufällig am Unfallort vorbeifahrenden Besatzung eines Krankentransportwagens der Johanniter-Unfall-Hilfe und einer Einsatzkraft einer Werkfeuerwehr aus Duisburg erstversorgt. Alle beteiligten Personen verletzten sich nur leicht, wurden vom Rettungsdienst der Feuerwehr medizinisch erstversorgt und in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Während des Rettungseinsatzes musste die BAB 61 um eine Fahrspur verengt werden und es kam zu einer Verkehrsbehinderung mit Staubildung.

Im Einsatz waren die Einheit Hardt der Freiwilligen Feuerwehr, die Drehleiter der Feuer- und Rettungswache II (Holt), drei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr sowie die Autobahnpolizei.

