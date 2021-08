FW-MG: Rauchmelder verhindert größeren Schaden

Feuerwehr Mönchengladbach

Mönchengladbach-Venn, 10.08.2021, 03:04 Uhr, Roermonder Straße (ots)

Um 03:04 Uhr meldete ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses auf der Roermonder Straße über Notruf 112 einen piepsenden Rauchmelder und Brandgeruch aus einer Nachbarwohnung. Die eintreffenden Einsatzkräfte verschafften sich, mit Hilfe eines speziellen Werkzeugs, Zugang zur Wohnung um dem Brandgeruch auf den Grund zu gehen. Die Ursache war schnell gefunden. Es handelte sich um angebranntes Essen in der Küche. Die Wohnung wurde von der Feuerwehr mit einem Hochleistungslüfter belüftet. Eine in der Wohnung anwesende Person wurde vom Rettungsdienst untersucht und war unverletzt. Nach Beendigung der Lüftungsmaßnahmen konnten alle Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Durch den vorhandenen Rauchmelder konnte die Feuerwehr frühzeitig alarmiert und größerer Schaden verhindert werden.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), die Einheit Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr, zwei Rettungswagen, ein Notarzt und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Martin Radtke

