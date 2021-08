Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Ein Verletzter nach Zimmerbrand

Mönchengladbach-Uedding, 05.08.2021, 01:33 Uhr, Schonskanterweg (ots)

In der Nacht wurde die Feuerwehr zu einem Brand alarmiert. In der Küche einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses war ein Feuer ausgebrochen. Der Bewohner konnte aufgrund der Rauchausbreitung nicht mehr aus seiner Wohnung flüchten und stand bei Eintreffen der Feuerwehr am Fenster eines Nebenraumes. Mit Hilfe einer tragbaren Leiter konnte der Mann durch Einsatzkräfte gerettet werden. Ein Trupp unter Atemschutz ging im Anschluss mit einem C-Rohr über die Leiter in den Innenangriff vor. Weitere Trupps kontrollierten den rauchfreien Treppenraum und die über der Brandwohnung befindlichen Geschosse. In zwei Wohnungen hatten die Rauchmelder aufgrund eintretenden Rauches über gekippte Fenster ausgelöst. Weitere Bewohner kamen jedoch nicht zu Schaden. Der Gerettete wurde vom Notarzt untersucht und im Anschluss aufgrund einer möglichen Rauchvergiftung in ein Krankenhaus transportiert. Die betroffene Wohnung wurde mit Hilfe eines Hochleistungslüfters vom Brandrauch befreit. Sie ist bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar. Die anderen Bewohner des Hauses, die sich vielfach ins Freie begeben hatten, konnten in ihre Wohnungen zurück. Die Einsatzstelle wurde der Polizei zur Ermittlung der Brandursache übergeben.

Im Einsatz waren die Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Löschfahrzeug und das Kleineinsatzfahrzeug der FRW II (Holt), die Einheit Neuwerk der Freiwilligen Feuerwehr, der Rettungsdienst und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Miguel Diaz-Wirth

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell