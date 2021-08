Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall in Giesenkirchen, drei verletzte Personen

Mönchengladbach-Giesenkirchen, 10.08.2021, 09:23 Uhr, Ruckes (ots)

Der Leitstelle der Feuerwehr wurde heute Vormittag ein Verkehrsunfall auf der Straße Ruckes in Giesenkirchen gemeldet. An dem Unfall sollten zwei PKW beteiligt sein.

Auf der Straße hatten sich zwei Fahrzeuge in frontaler Fahrtrichtung seitlich touchiert. In einem Fahrzeug befand sich eine Mutter mit ihrem Kleinkind. In dem anderen Fahrzeug befand sich ein Mann. Aufgrund der Verformungsmuster der PKW, konnten Verletzungen nicht ausgeschlossen werden. Die Einsatzstelle wurde zunächst von der Feuerwehr gesichert. Auslaufende Betriebsstoffe wurden aufgenommen und vorsorglich ein Löschangriff vorbereitet. Auch die Batterien der PKW wurden abgeklemmt.

Die Insassen wurden vom Rettungsdienst vor Ort untersucht und anschließend zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser transportiert. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Im Einsatz waren der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), drei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Martin Bonn

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell