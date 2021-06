Polizei Mettmann

POL-ME: Reifen von DRK-Lkw zerstochen - Ratingen - 2106135

Mettmann (ots)

Zu bislang noch unbekannter Tatzeit haben bislang noch unbekannte Täter einen Reifen eines in Ratingen abgestellten Lkw des Deutschen Roten Kreuzes zerstochen. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweisen.

Bereits am Freitag (25. Juni 2021) stellte ein Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes fest, dass der vordere rechte Reifen eines Blutspende-Lkw mit einem spitzen Gegenstand zerstochen war. Der Lkw war am Mittwoch (23. Juni 2021) gegen 20 Uhr auf dem Innenhof des DRK am Linneper Weg in Ratingen-Breitscheid abgestellt worden. Zuvor war der Lkw in Wesel eingesetzt worden.

An welcher Örtlichkeit der Reifen zerstochen wurde, ist bislang nicht bekannt. Hinweise auf Tatverdächtige ergaben sich bislang keine. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen jederzeit unter der Rufnummer 02102 9981-6210 entgegen.

