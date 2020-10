Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt verbotene Gegenstände und geringe Mengen Drogen sicher

Kehl (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, haben Beamte der Bundespolizei gestern Abend mehrere verbotene Gegenstände sowie geringe Mengen Drogen sichergestellt.

Bei Kontrollen an der Europabrücke sowie an der Tram D Haltestelle beim Bahnhof wurden bei drei Personen Pfefferspray ohne die erforderliche Kennzeichnung aufgefunden. Zwei Fahrzeugführer hatten eine Softairwaffe bzw. einen verbotenen Teleskopschlagstock griffbereit in ihren Fahrzeugen. In einem weiteren Fahrzeug wurde ein Elektroschockgerät aufgefunden, welches als Taschenlampe getarnt war. Zusätzlich hatte der Fahrer eine geringe Menge Cannabis bei sich. Bei einem Fußgänger, der an der Trambrücke kontrolliert wurde, fand man ebenfalls eine Kleinmenge an Cannabis. Alle Personen müssen mit Anzeigen rechnen.

