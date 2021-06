Polizei Mettmann

POL-ME: Pferde auf Landstraße von Auto erfasst - Ratingen- 2106132

Mettmann (ots)

Zwei tote Ponys und ein PKW mit hohem Sachschaden. Das ist die traurige Bilanz eines Verkehrsunfalls in Ratingen. 5 Ponys waren dort von einer Koppel ausgebrochen und auf die Landstraße gelaufen. Am 27.06.2021, gegen 22:55 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Wülfrather mit seinem Audi die Meiersberger Straße in Fahrtrichtung Wülfrath. Der Wülfrather konnte 2 Shetlandponys, die plötzlich die Fahrbahn kreuzten, nicht mehr ausweichen. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen dem PKW und den Tieren. Der Fahrer und seine Beifahrerin blieben zum Glück unverletzt. Die Pferde erlagen ihren Verletzungen sofort an der Unfallstelle. Die anderen drei ausgebüxten Ponys konnten unverletzt durch die Polizei eingefangen werden. Der zuständige Halter erschien vor Ort und nahm die Tiere wieder in seine Obhut. An dem PKW Audi entstand hoher Sachschaden. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Meiersberger Straße, in Höhe der Bushaltestelle Neubrück, musste für die Dauer der Unfallaufnahme ca. 50 Minuten in beide Richtungen komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr erschien vor Ort und übernahm die Säuberung der Unfallstelle. Der Pferdehalter konnte die beiden toten Tiere mit einem Traktor abtransportieren.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell