Polizei Mettmann

POL-ME: Pedelec-Fahrer verletzt sich schwer - Velbert- 2106133

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am späten Sonntagnachmittag verletzte sich ein 72-jähriger Pedelec-Fahrer aus Velbert bei einem Sturz auf einer mit Schotter verschmutzten Fahrbahn schwer. Der Radfahrer befuhr am 27.06.2021, gegen 17:30 Uhr, mit seinem Pedelec die Straße "Am Thekbusch" in Velbert. In Höhe der Baustelle verlor er nach bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen aufgrund der mit Schotter bedeckten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrrad. Durch den darauffolgenden Sturz verletzte er sich schwer. Ein Rettungswagen verbrachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden. Es kam zu keinerlei Verkehrsstörungen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell