Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Mit Kleinkraftrad vor Polizeistreife geflüchtet: 20-Jähriger ohne Führerschein, mit Drogen ... und auch noch ein Diebstahlsverdacht

Mönchengladbach (ots)

Ein 20-jähriger Kleinkraftradfahrer, der einer Polizeistreife am Sonntag, 17. Januar, gegen 18.10 Uhr in Holt im Bereich Monschauer Straße / An den Holter Sportstätten aufgefallen war und nach kurzer Flucht von den Beamten gestellt werden konnte, sieht sich gleich mit mehreren Vorwürfen konfrontiert.

Der junge Mann räumte selbst ein, keinen Führerschein zu besitzen. Zum Fahren ohne Fahrerlaubnis gesellte sich dann noch der Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln, fand sich bei einer Durchsuchung doch eine Tüte mit Marihuana. Nach einem positiven Drogenvortest erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Zudem besteht der Verdacht, das von ihm geführte Kleinkraftrad könnte gestohlen sein.

Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an. (ds)

