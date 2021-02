Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Feuer im Tunnel B 236. PKW brennt in voller Ausdehnung im Tunnel Berghofen.

Dortmund (ots)

In den frühen Abendstunden am Freitag den 19.02 wurde die Feuerwehr zu einem PKW Brand in den Tunnel Berghofen gerufen. Auf der Richtungsfahrbahn Lünen brannte ein PKW in voller Ausdehnung. Der Fahrer sowie weitere Verkehrsteilnehmer konnten die Tunnelröhre rechtzeitig verlassen und sich in Sicherheit bringen.

Bereits auf der Anfahrt wurde den Kräften der Feuerwehr über die zuständige Tunnelleitzentrale mit Sitz in Hamm, eine Verrauchung der Tunnelröhre in nördlicher Fahrtrichtung mitgeteilt.

Aufgrund der Rauchausbreitung und den örtlichen Gegebenheiten war eine genaue Lokalisierung des brennenden PKW´s zunächst sehr schwierig. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war eine starke Rauchentwicklung aus der betroffenen Tunnelröhre in Fahrtrichtung Lünen zu erkennen.

Unmittelbar wurden mehrere Atemschutztrupps über die angrenzende Tunnelröhre der Richtungsfahrbahn Schwerte zur Erkundung in den betroffenen Bereich entsendet. Aufgrund eines hohen Kräfteansatzes konnte die Brandstelle somit schnell im nördlichen Bereich der Röhre lokalisiert werden.

Der Brand wurde abschließend durch einen Atemschutztrupp mit einem Strahlrohr abgelöscht.

Der schrottreife PKW ist im Zuge der Aufräum- und Bergearbeiten durch einen Abschleppdienst aus dem Tunnel entfernt worden.

Die Löschmaßnahmen waren nach ca. 2 Stunden beendet. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden.

Aufgrund der Brandintensität musste eine Begutachtung der baulichen Gegebenheiten durch einen Statiker erfolgen. Die Tunnelröhre in Fahrtrichtung Lünen war aufgrund den andauernden Maßnahmen noch weit über die Abendstunden hinaus gesperrt.

Während der Lösch- und Aufräumungsarbeiten ist es durch die Vollsperrung beider Fahrtrichtungen in und um den Bereich des Berghofener Tunnel zu Verkehrsbeeinträchtigungen gekommen.

In der Akutphase des Einsatzes waren ca. 120 ehrenamtliche und hauptamtliche Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes der Stadt Dortmund im Einsatz.

Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

