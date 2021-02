Feuerwehr Dortmund

FW-DO: 09.02.2021 - FEUER IN HOLZEN Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Dortmund (ots)

Feuerwehr betreut bei einem Kellerbrand mehrere Personen über tragbare Leiter. Ein Bewohner wird verletzt in ein Krankenhaus transportiert. Kurz vor 13:00 Uhr wurden Feuerwehr und Rettungsdienst in die Straße Im Horst in den Ortsteil Holzen gerufen. Im Keller des dreigeschossigen Wohngebäudes war aus bisher ungeklärter Ursache ein Brand ausgebrochen. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war das Treppehaus bereits verraucht. Bei der genauen Erkundung der Einsatzstelle machten sich mehrere Bewohner auf Balkonen auf der Gebäuderückseite bemerkbar. Aufgrund der räumlichen Enge konnte hier keine Drehleiter zum Einsatz gebracht werden. Die Einsatzkräfte nahmen sofort zwei tragbare Leitern vor, um die betroffenen Bewohner, die durch das Feuer nicht gefährdet waren auf ihren Balkonen zu betreuen. Parallel gingen zwei Trupps unter Atemschutz mit Strahlrohren in den Keller vor um das Feuer zu löschen. Weitere Trupps unter Atemschutz wurden zur Kontrolle des Gebäudes eingesetz. Nachdem der Brand gelöscht war, wurde des Wohnhaus mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Ein Mieter musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung verletzt in ein Krankenhaus transportiert werden. Alle anderen Bewohner konnten in ihren rauchfreien Wohnungen verbleiben. An dem Einsatz waren Einsatzkräfte der Feuerwachen 4 (Hörde) und 3 (Neuasseln), des Löschzuges 28 (Holzen) der Freiwilligen Feuerwehr und des Rettungsdienstes beteiligt.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell