POL-OG: Kuppenheim - Hinweise zu beschädigtem Auto nach Unfallflucht erbeten

Kuppenheim (ots)

Nach einer Unfallflucht am Dienstagnachmittag in der Friedrichstraße ist die Polizei auf der Suche nach dem hierdurch beschädigten Fahrzeug sowie dessen Fahrer/Fahrerin. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kollidierte ein 61-jähriger Mann kurz nach 16:30 Uhr im Bereich einer dortigen Bäckerei beim Ausparken seines roten Peugeot mit einem geparkten dunkelgrauen Peugeot. Der zunächst flüchtige mutmaßliche Unfallverursacher konnte nach einem Zeugenhinweis an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Weitere Zeugen des Vorfalles, aber insbesondere der Eigentümer des durch den Unfall mutmaßlich beschädigten dunkelgrauen Peugeot werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 mit den Beamten des Polizeireviers Gaggenau in Verbindung zu setzen.

