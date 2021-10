Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Landau 30.09.2021, 17:00 Uhr - 01.10.2021, 06:30 Uhr (ots)

Unbekannte Täter beschädigten an einem silberfarbenen Ford Transporter die Fahrerseite. Das Fahrzeug war zum Parken am Straßenrand in der in der Badstraße abgestellt. Aufgrund des Schadensbildes wird vermutet, dass mit einem spitzen Gegenstand der Lack zerkratzt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

