Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Vermisste Person in der Nacht aufgefunden

Klingenmünster (ots)

Unter Beteiligung mehrerer Polizeidienststellen der Direktion Landau, mehreren Suchhunden aus Zweibrücken und von der Rettungshundestaffel Südliche Weinstraße, einem Polizeihubschrauber sowie der Feuerwehren aus Klingenmünster und Bad Bergzabern, wurde seit dem gestrigen Nachmittag im Bereich Klingenmünster nach einer in hilfloser Lage befindlichen Frau gesucht. Die umfangreiche Suche führte gegen 00:20 Uhr, zum Auffinden der vermissten 46-Jährigen. Die Frau wurde an einem Feldweg Im Bereich "Am Federbach" in bewusstlosem Zustand aufgefunden und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert.

