Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.07.2021 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Haßmersheim: Gullideckel gestohlen

Vier Gullideckel wurden zwischen Dienstag und Mittwoch von einer unbekannten Person gestohlen. Der Täter entwendete die Abwasserschachtdeckel zwischen 12 Uhr am Dienstagmittag und 12 Uhr am Mittwochmittag entlang der Landstraße 588 zwischen Neckarmühlbach und Haßmersheim. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Aglasterhausen, Telefonnummer 06262 9177080, zu melden.

Mosbach: Opel beschädigt - Zeugen gesucht

In der Nacht auf Sonntag wurde in der Mosbacher Herrenwiesenstraße ein Opel von einem unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Astra stand zwischen 2.30 Uhr und 4 Uhr am Fahrbahnrand. In diesem Zeitraum blieb wohl der Lenker oder die Lenkerin eines unbekannten Fahrzeugs vermutlich beim Vorbeifahren an dem Wagen hängen und riss dabei den linken Außenspiegel ab. Anstatt seiner Personalien hinterließ der Unbekannte lediglich Schäden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

Hardheim: Einbruch in Wohnhaus

Auf Bargeld hatten es Einbrecher in der Nacht auf Mittwoch in Hardheim abgesehen. Der oder die Täter stiegen zwischen 22 Uhr am Dienstagabend und 6.30 Uhr am Mittwochmorgen in ein Wohnhaus in der Hebelstraße ein. Während die Bewohner schliefen, durchsuchten die Einbrecher das Erdgeschoss des Hauses und entwendeten Bargeld. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06283 50540 beim Polizeiposten Hardheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell