POL-PDLD: Einbruch in Bauamt

In der Zeit zwischen Donnerstag, 30.09.21, 20:30 Uhr, und Freitag, 01.10.2021, 05:30 Uhr, brachen bislang Unbekannte ins Bauamt der Stadt Landau in der Königstraße ein. Im Inneren traten sie eine Vielzahl an Türen auf und durchsuchten das Gebäude nach Wertsachen. Während lediglich ein geringer Bargeldbetrag entwendet wurde, beläuft sich der angerichtete Sachschaden nach derzeitigem Stand auf etwa 15.000 Euro. Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de entgegengenommen.

