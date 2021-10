Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Neuburg - Unter Alkoholeinfluss versucht zu flüchten

Neuburg (ots)

Neuburg; Am 30.09.2021 wurde um 19:55 Uhr ein PKW in der Hauptstraße festgestellt und der Fahrer sollte kontrolliert werden. Nach dem Einschalten der Sondersignale beschleunigte der Fahrer sein Fahrzeug und versuchte zu flüchten. Die Verfolgungsfahrt erstreckte sich über mehrere Straßen im Ortsbereich Neuburg. Als der Fahrer in eine kleine Gasse abbiegen wollte, kollidierte er mit einer Hauswand und kam an einem Baugerüst zum Stehen. Der 63-jährige Fahrer konnte anschließend festgenommen werden. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 1,7 Promille.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell