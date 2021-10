Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Schulwegüberwachung

Am Donnerstagmorgen zwischen 7.15 und 8 Uhr wurde durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Landau eine Schulwegüberwachung an der Grundschule in Landau - Dammheim durchgeführt. Erfreulicherweise kamen die Kinder überwiegend zu Fuß beziehungsweise mit dem Rad zur Schule. Die Eltern begrüßten die Kontrollmaßnahmen. Beanstandungen bzw. verkehrsrechtliche Fehlverhalten konnten nicht festgestellt werden. Auf Grund der dunklen Jahreszeit weist die Polizeiinspektion Landau daraufhin, dass eine funktionierende Fahrradbeleuchtung und reflektierende Elemente an Kleidung und Taschen die Verkehrssicherheit der Schüler erhöht.

