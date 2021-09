Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - Problematik "Durchgezogene Linie auf der Fahrbahn"

Maikammer (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es gestern Morgen (29.09.2021, 11 Uhr) auf der L 512 zwischen Maikammer und Edenkoben, weil eine 63 Jahre alte Autofahrerin nach links in einen Feldweg einbiegen wollte und im gleichen Moment ein 18 Jahre alter Motorradfahrer das Fahrzeug überholen wollte. Der Motorradfahrer kam durch den Zusammenstoß zu Fall, während die Autofahrerin mit ihrem PKW in einer Wingertszeile landete. Beide kamen verletzt in ein Krankenhaus, ihre Fahrzeuge mussten aufgrund des entstandenen Sachschadens abgeholt bzw. abgeschleppt werden. Weil an der Unfallstelle die Fahrbahn mit einer durchgezogenen Linie versehen ist, müssen sich nun beide verantworten. Eine durchgezogene Linie, die auf der Mitte einer Fahrbahn sichtbar ist, gilt als Verkehrszeichen, das beachtet werden muss. D.h., dass das Verkehrszeichen weder zum Überholen noch zum Abbiegen überfahren werden darf. Weil der Motorradfahrer keinen gültigen Führerschein vorzeigen konnte, muss er sich wegen einem weiteren Strafverfahren verantworten.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell