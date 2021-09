Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - 3 PKW beschädigt

Germersheim (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (28./29.09.21) beschädigte ein bislang unbekannter Täter gleich drei PKW, die ordnungsgemäß am Straßenrand der Konrad-Adenauer-Straße geparkt waren. Mit einem spitzen Gegenstand verkratzte er an mehreren Fahrzeugteilen den Lack, wodurch ein Schaden von ca. 2000 EUR entstanden ist. Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

